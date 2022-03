“Non è una partita come le altre”, ma niente tutto esaurito: le polemiche

Le polemiche dei tifosi della Fiorentina per come è stata gestita la vendita dei biglietti per la sfida di questa sera

Redazione VN

"Non è una partita come le altre". Questo è lo slogan con cui la Fiorentina ha lanciato sui social la sfida contro la Juventus di questa sera. Il ritorno ad Franchi di Vlahovic rischia di essere senza il tutto esaurito. Ieri sera, erano stati venduti 23 mila biglietti su 32 disponibili con il limite della capienza al 75%. Un risultato inaspettato scrive La Repubblica, vista l'importanza del momento. Alla base del mancato tutto esaurito ci sono diverse motivazione, a partire dai prezzi: 40 euro per le curve e gli 80 per la Maratona.

In molti si sono lamentati anche per l'obbligo dell'Inviolacard, moderna tessera del tifoso, senza la quale non è possibile acquistare i biglietti. La società, dalla giornata di lunedì, aveva aperto la libera vendita anche ai senza tessera, ma solo se residenti nel comune di Firenze. Questa scelta era stata fatta per limitare l'accesso allo stadio dei tifosi della Juventus, ma la decisione ha avuto un effetto boomerang. La Fiorentina ha chiesto di poter aprire la vendita a tutti i residenti della Toscana, ma sarà difficile immaginare un incremento tale da rendere il Franchi tutto esaurito.