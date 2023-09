Non è questione di nome, ma di merito. La legge di Kokorin insegna

Ecco l'esempio eclatante di come Italiano gestisce la Fiorentina. Non importa il nome o il blasone, conta l'impegno. E di questo pensiero tutta la Fiorentina ne sta giovando, in tutti i sensi.

"Kokorin, gettato nella mischia nel momento decisivo della sfida col Rapid e che il mister avrebbe tenuto volentieri". Ecco l'esempio eclatante di come Italiano gestisce la Fiorentina. Non importa il nome o il blasone, conta l'impegno. E di questo pensiero tutta la Fiorentina ne sta giovando, in tutti i sensi. Ogni giocatore viola avrà, se meritata, la sua occasione per dire la sua in questa Fiorentina. Perché non è e non sarà mai una questione di nome o di passato ma solo, e soltanto, di merito. Lo riporta il Corriere Fiorentino.