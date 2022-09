Non è decisiva ma senza vittoria è dura: servono tre punti a Istanbul

Come leggiamo sulle colonne de Il Tirreno, domani sera a Istanbul contro il Basaksehir servirà una Fiorentina nella sua miglior versione possibile. "Perché se è vero che la fase a gironi di Conference League è appena alla seconda giornata è altrettanto vero che Vincenzo Italiano e i suoi giocatori sono obbligati a centrare una vittoria dopo il deludente pari interno con i lettoni del Riga e il concomitante successo della formazione turca in casa degli scozzesi degli Hearts". Le assenze non sono incoraggianti, né lo è il ruolino di marcia degli avversari, che non hanno ancora subito gol in stagione. Ma la partita è tutta da giocare e la Fiorentina, di grandi notti europee, un po' se ne intende.