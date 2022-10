Non doveva esserci, è fondamentale: Kouamé, il bel paradosso viola

"L’uomo che non doveva esserci, è diventato una presenza fondamentale": Così si apre il pezzo de La Gazzetta dello Sport di oggi su Christian Kouamé . Rientrato dal prestito all’Anderlecht, aveva la valigia pronta in estate. Poi, causa offerte non soddisfacenti e il gradimento del presidente Commisso è rimasto, e adesso è il più ispirato della truppa di Vincenzo Italiano là davanti.

Anche contro gli Hearts of Midlothian a Edimburgo è stato il migliore in campo. Un gol stupendo in rovesciata e l’assist che ha consentito finalmente a Jovic di sbloccarsi. In mezzo, scatti, scambi e conclusioni. Ha scavalcato l'amico Ikonè e nel tridente ha conquistato il posto fisso: 7 presenze su otto partite di campionato, con un gol e un assist che fanno scopa con quelli di ierilaltro in Europa. E contro la Lazio toccherà ancora a lui.