“Non comprare tanto per fare”, l’imput del mercato. Si cerca il mister X

La Fiorentina deve ritoccare la squadra, con assenze che tra infortuni e Coppa d'Africa diventeranno importanti. In soccorso arriverà la finestra di mercato. I dirigenti della Fiorentina conoscono perfettamente l’emergenza offensiva che la squadra vivrà a gennaio. Le linee guida sono chiare: quello invernale resta un mercato difficile e povero di occasioni, ma se dovessero essercene il club sarebbe pronto a coglierle. Inutile aspettarsi tanti colpi (comandano i paletti delle liste), ma l’impressione è che qualcosa si possa fare. Altro input chiaro: non comprare tanto per fare. Sarebbe un problema quando poi la squadra sarà al completo. Restando al pacchetto degli esterni può mancare una pedina a sinistra. Per intendersi, la casella (mai occupata) lasciata vuota da Saponara. Quel mister x che fin da subito potrebbe dare una mano in zona gol. Lo riporta La Nazione.