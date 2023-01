Non colo Cabral e Jovic, il gol manca a tutti: serve una scossa

La Repubblica si sofferma sull'attacco della Fiorentina. Il reparto è in forte crisi e Italiano sta lavorando per trovare al più presto una soluzione. Cabral e Jovic sono i primi colpevoli per questa carenza di gol, ma non gli unici indagati. Infatti, anche Saponara, Ikonè e Kouamè sono chiamati a dare di più. Il gol deve arrivare da tutti, senza nessun tipo di eccezione. In attesa, ovviamente, di NicoGonzalez e Sottil. Soltanto così, la Fiorentina potrà sfruttare al meglio il 4-2-3-1.