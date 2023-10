Non ci sono dubbi, questa Fiorentina non può stare senza Milenkovic

Ha già sforato i 1000 minuti e anche contro l’Empoli si candida per essere in campo dal primo minuto. Nikola Milenkovic è l’uomo più utilizzato fino ad ora da Vincenzo Italiano. E mentre Ranieri e Martinez Quarta si alternano al suo fianco come centrali difensivi, il serbo è praticamente un irrinunciabile dell’allenatore. Senza dimenticare che Mina è out per infortunio. Dall’inizio della stagione ha saltato solo la gara interna di Conference League del 5 ottobre contro il Ferencvaros in cui è rimasto in panchina, mentre per il resto delle sfide è stato sempre schierato, e in campionato ogni volta dal primo minuto, tranne a Udine quando è subentrato nel corso del secondo tempo. Lo riporta il Corriere dello Sport.