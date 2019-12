Sarà un Natale di aria nuova in casa Fiorentina. Ieri è arrivata la notizia: Beppe Iachini è il nuovo allenatore della Fiorentina. Una scelta che non ha scaldato il cuore dei tifosi, ma quello del tecnico sì: come si legge sul Corriere Dello Sport era elettrizzato da ieri e subito pronto a cominciare la sua nuova, intrigante avventura. Il suo lavoro non era ancora iniziato che già aveva iniziato a preparare i primi step del suo lavoro: già, perché il contratto parla chiaro, diciotto mesi. Un anno e mezzo, segno che Iachini non è un traghettatore per portare la barca in porto, bensì è arrivato per restare. Obiettivo ripartire dalle motivazioni, lavorare sul campo psicologico, un percorso che è già partito con la visione delle partite del periodo nero di questa Fiorentina. Il nuovo allenatore viola, poi, avrà in programma i primi incontri con Pradè per definire il mercato di gennaio – sempre più vicino – ripartendo dai nomi che già si vociferano in casa viola: da Zaza, Cutrone e Petagna alla decisione su Pedro.