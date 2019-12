Tre rinforzi per Iachini. Politano: ecco la richiesta dell’Inter

Da ieri sera Giuseppe Iachini è il nuovo allenatore della Fiorentina. Il tecnico viola, si legge su La Nazione, si aspetta novità soprattuto a centrocampo (due acquisti) e in attacco, dove Pradè cercherà di portare a Firenze uno fra Zaza, Cutrone e Petagna. Il futuro di Pedro è dunque tutto da definire (se ne andrà a titolo definitivo o in prestito, a meno che Iachini non intenda offrigli più spazio dopo averlo visto nei primi allenamenti). Il nuovo tecnico viola stima molto Politano (secondo La Gazzetta dello Sport è stato il primo nome suggerito da Iachini a Pradè), che aveva avuto a Sassuolo, ma al primo approccio di Pradè l’Inter ha sparato altissimo: 28 milioni. Certamente la Fiorentina dovrà spendere parecchio al mercato di riparazione e dagli Usa è arrivata un’indicazione incoraggiante da parte di Commisso: l’obiettivo è quello di rinforzarsi, il direttore sportivo viola non ha in realtà un budget “limitato” a disposizione e può teoricamente attaccare gli obiettivi che ritiene funzionali.

La Gazzetta dello Sport aggiunge che per il centrocampo piace Praet, ex Sampdoria, ora al Leicester.