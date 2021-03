“Non c’è tempo da perdere”: Fiorentina passa il treno salvezza

La Nazione si concentra sui prossimi impegni che testeranno subito le velleità della “nuova” Fiorentina di Iachini. Il calendario non lo aiuta: il tecnico è atteso da dieci partite con un coefficiente di difficoltà medio-alto. Sei le trasferte da affrontare, mentre al “Franchi” arriveranno le quattro big, in lotta per un piazzamento europeo. La salvezza si gioca in 50 giorni, con i 7 punti di vantaggio lasciati in eredità da Prandelli. Il 3 aprile si comincia a “Marassi” contro il Genoa, capace con Ballardini di sorpassare i viola in classifica.