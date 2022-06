Nodo portieri: torna in auge un altro nome

Trattasi di Pierluigi Gollini, che secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport di oggi sarebbe al centro dei pensieri di Pradè e Barone. Il giocatore, di rientro all'Atalanta dopo il prestito al Tottenham, dovrà sicuramente accasarsi in un altro club, ma anche qui i dubbi non mancano. In primis poiché verrebbe meno il progetto iniziale di promuovere come prima scelta Terracciano, in secundis perché l'Atalanta non gradirebbe la formula del prestito per il classe '95.