No al centravanti, sì qualità sugli esterni. Così è nato il colpo Brekalo

Dopo Josip Brekalo il mercato viola non vedrà altri colpi in entrata, ma sarà compito del croato risolvere la carenza di gol. Come scrive il Corriere dello Sport - Stadio, la società viola aveva due strade da percorrere a gennaio: inserire un nuovo centravanti o migliorare le corsie esterne dell’attacco. La scelta è ricaduta sulla seconda opzione, con la Fiorentina che è andata a prendere a costi contenuti un giocatore che ha fatto bene nell'unica stagione in A. Ecco perché si è puntato forte sull'ex Wolfsburg.

Niente centravanti

Tutto nasceva dall’esigenza di evitare un forte investimento economico in questo gennaio - racconta il quotidiano -. Il costo elevato di Beto lo ha tolto immediatamente dalla lista degli obiettivi e sono entrati in scena, prima di sfumare, i vari Petagna, Bonazzoli, Joao Pedro e Borja Mayoral. Un po' per il rifiuto delle controparti ad accettare la formula del prestito ma anche per la poca convinzione da parte dei dirigenti viola si è optato per aggiungere qualità sugli esterni. Più dribbling e rifinitura potranno dunque aiutare a sbloccare Jovic e a valorizzare definitivamente Cabral.