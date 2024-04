Nikolaou, Zurkowski e l’addio scritto di Ranieri. Poi cambiò tutto

Il Corriere dello Sport si sofferma sul passato di Ranieri. Nell’agosto 2022 il calciatore era di nuovo pronto per fare le valigie, destinazione casa. Sì perché l’idea era quella di chiudere una trattativa con lo Spezia che prevedesse il percorso inverso del difensore greco Nikolaou, allora obiettivo della Fiorentina. L’operazione implicava pure la partenza di Zurkowski. Poi saltò tutto, e Ranieri rimase a Firenze per la sorpresa di tutti, lui compreso. Il resto della storia è nota: il centrale difensivo ha fatto dell'abnegazione la propria cifra, convincendo Italiano a prenderlo a riferimento come un fedelissimo che lotta a oltranza. Non è un caso che lo spezzino termini le partite sistematicamente con i crampi, segno evidente dello stato d'ansia mista a concentrazione con cui vive i novanta minuti. Ovvero tutto ciò che i tifosi chiedono a un loro giocatore: l'anima. Rappresentata da Ranieri forse più di chiunque altro allo stato attuale.