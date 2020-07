Niente valzer delle panchine: i rifiuti di cambiare hanno un motivo preciso

Come mai tanti rinnovi – Juric, Pioli, De Zerbi – in un periodo che di solito prelude a numerosi ribaltoni in vista della stagione che viene? Il Corriere Fiorentino, dopo aver ripercorso la cronistoria del “no” del tecnico del Verona alla proposta della Fiorentina, risponde che gli allenatori sono titubanti nell’imbarcarsi in nuovi progetti con una finestra ridottissima tra la fine di questo campionato e l’inizio del prossimo. Meglio allora rannicchiarsi entro pareti ben note e proseguire con progetti già avviati, per non rischiare di ritrovarsi in difficoltà e senza le redini della squadra in mano. In virtù di questo, non pare un’utopia la conferma di Beppe Iachini sulla panchina viola, anche se le alternative restano sullo sfondo (LEGGI QUALI SONO). Come resta sullo sfondo De Rossi, coadiuvato da Andreazzoli e Bertelli, ma le smentite della società lasciano pochi spiragli.