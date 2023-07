Niente tifosi viola contro il Catanzaro. La prefettura ritarda la riunione

Il Viola Park non potrà ospitare tifosi e media neanche contro il Catanzaro domenica prossima

Il Corriere Dello Sport fa il punto dell'agibilità del Viola Park. Intti la prefettura dopo il primo sì , e il sopralluogo, doveva riunirsi ieri, ma invece lo farà il 27 luglio. Questo porterà la Fiorentina a disputare anche l'amichevole contro il Catanzaro a porte chiuse. Questo per due aree della struttura non a norma. Cioè un muretto di recinzione basso a pochi metri dal mini stadio principale protetto dalla Soprintendenza e le vie d’uscita dall'impianto dei giocatori che si affacciano su un'area per i tifosi