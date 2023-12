Niente parole per Italiano, solo fatti. E davanti chi gioca oggi?

C'è tanta attesa per capire le scelte di Vincenzo Italiano oggi, il tecnico viola non ha parlato, si concentra solo sulla gara del Franchi

Vincenzo Italiano ha deciso di parlare solo dopo la partita contro la Salernitana. Le energie sono state concentrate solo sulla preparazione sulla partita contro i granata i Inzaghi. Il tecnico viola ha avuto solo due giorni per studiare il piano gara di oggi. Servirà il cinismo da lui tanto desiderato, e un salto di qualità per rimanere sul treno Europa. Tanta curiosità per le scelte offensive di oggi, la panchina di Nzola giovedì non è rimasta inosservata, e il nuovo ruolo di Beltran verrà confermato? Fonte La Nazione