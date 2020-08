Il Corriere dello Sport scrive oggi che, dopo il tramonto della pista che portava alla Fiorentina, per Daniele De Rossi ci potrebbe ancora essere un futuro in Serie A. Il Bologna vorrebbe puntare sull’ex centrocampista della Roma per la Primavera, ma c’è bisogno della deroga da parte della FIGC, che non è scontata. Il DS Sabatini farà comunque tutti i tentativi del caso, si legge.

