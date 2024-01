Nico vuole esserci per la Supercoppa. Il recupero sarebbe da record

14 dicembre, Nico Gonzalez alza bandiera bianca a Budapest. Lesione di secondo grado ai flessori della coscia. Un infortunio che prevede 6-7 settimane di recupero. Ma il Corriere Dello Sport racconta di come l'argentino voglia esserci a Ryhad. Vorrebbe dire aver recuperato in poco più che 4 settimane, tempi record. Rimane un'idea affascinante, ma sarebbe una grande notizia per Italiano e il popolo viola. Le foto sui social in cui mostra i suoi progressi lasciano spazio all'ottimismo.