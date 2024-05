Nico vs El Kaabi: è l’argentino l’ago della bilancia viola?

Nico contro El Kaabi. Questo eletto come lo scontro principe della finale di Conference League ad Atene. Se da un lato, l'Olympiacos confida nel suo bomber, protagonista assoluto della semifinale contro l'Aston Villa, con un totale di 23 reti in 49 partite stagionali, dall'altra, la Fiorentina non può fare a meno del suo nuovo numero 10, alla prima vera occasione per dimostrare di essere tale. Nico per i viola è leader tecnico ed atletico, la perfetta incarnazione dell'esterno 'alla Italiano': corsa, sacrificio, tecnica e poderose abilità fisiche. Non a caso il gioco del tecnico siciliano si fonda proprio su quel ruolo lì; l'attaccante centrale, invece, abbiamo visto in questi anni, che, o per un motivo o per l'altro, viene valorizzato al minimo indispensabile. Dunque, il peso del gol non cadrà sul binomio Belotti-Nzola, ma principalmente, sull'uomo che, a tutti gli effetti, è stato il giocatore decisivo per il tuo percorso europeo. Nell’attuale Conference, l’argentino si è preso sulle spalle la Fiorentina sin dal turno di qualificazione contro il Rapid Vienna (sconfitta 1-0 in Austria, ribaltata con doppietta 2-0 al Franchi). Nel girone, un suo rigore nel finale ha dato la vittoria a Italiano contro il Genk, sempre a Firenze: gol della qualificazione aritmetica agli ottavi. Ai quarti, infine, è riuscito a trovare la giusta combinazione per scardinare la difesa serrata del Viktoria Plzen (2-0 finale e passaggio in semifinale). In due edizioni della Conference League, l’argentino ha realizzato 10 gol fra qualificazioni, gironi e partite a eliminazione diretta: 6 la scorsa stagione, 4 in questa. Il palcoscenico europeo pare lo esalti a sufficienza. Non a caso, prima della gara col Plzen parlava del 'bello della pressione di queste partite'. Nella stagione in cui forse è mancato di più per consolidare un posizionamento in campionato tra il quarto e i sesto posto, Nico ha ora la possibilità di scrivere una pagina diversa della sua avventura in viola. Da 'lussuosa scatola nera' all'arrivo, oggi Nico ha sulle spalle i sogni di un'intera città. La finale di Atene, in un modo o nell'altro, passerà dai piedi del numero 10. Lo riporta il Corriere dello Sport.