Nico torna tra una settimana. Sottil (forse) prima: il punto dall’infermeria

Dopo aver risolto forse in via definitiva il problema legato agli attaccanti e al gol, adesso Vincenzo Italiano attende notizie confortanti dal fronte esterni. Come scrive il Corriere dello Sport- Stadio, il tecnico punta a ritrovare la disponibilità di Nico Gonzalez e Riccardo Sottil nel rush finale di 2022 tra campionato e Conference. Se per l'appuntamento a Riga di dopodomani entrambi dovrebbero restare fuori, secondo il quotidiano la sensazione è che l'argentino non abbia l'ok dei medici prima del turno infrasettimanale con la Salernitana.