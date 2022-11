Nico salta anche il Milan. Domani volerà in Qatar: mercoledì torna in campo?

Nico Gonzalez è pronto per partire con l'Argentina, destinazione Qatar. Mercoledì potrebbe già scendere in campo

La Nazione si sofferma su Nico Gonzalez e sulle sue prossime mosse. L'argentino salterà anche il match contro il Milane domani dovrebbe partire per il Qatar, con la sua nazionale. Le sue numerose assenze hanno scosso e non poco i tifosi della Fiorentina che potrebbero ritrovarsi in campo Nico Gonzalez tra meno di sette giorni. Infatti, l'Argentina sfiderà mercoledì il Qatar e vedremo se Nico scenderà in campo.