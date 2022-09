Nico più Kouamè, la coppia simbolo della ripartenza viola

La Fiorentina, per ripartire, si affida a due giocatori: Koaumè e Nico Gonzalez. Con loro Italiano vuole riporta la squadra in alto

Come riportato dalla Nazione, Italiano stesso ha confermato che la mossa di Kouamè centravanti non è stata una coincidenza, ma una mossa studiata e ripetibile in futuro. L'ex Genoa si è dimostrato davvero la carta necessaria per risollevare la Fiorentina e con lui, servirà anche l'apporto di Nico Gonzalez. Dopo un lungo stop e il gol ritrovato contro Cioffi, l'argentino dovrà aiutare Kouamè nel compito di riportare in lato questa squadra. Nico più Kouamè, questa è la via.