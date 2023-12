Nico l’uomo del futuro. E ora vuole battere un record… entro il 2023

Il Corriere Dello Sport oggi in edicola dedica un focus a Nico Gonzalez, elemento sempre più centrale nella Fiorentina di Italiano. È lui il vero uomo in più dei viola, che sa approfittare del momento per buttarla dentro e fare felice tutti. Il quotidiano lo definisce l'uomo della Provvidenza ed elemento blindato dalla società nel gennaio scorso rispetto alle sirene della Premier per farne un simbolo. In questo caso Rocco ha avuto piena ragione, avendo consegnato al tecnico un esterno che sta accumulando record su record: ultimo, ma non ultimo, il rigore realizzato contro il Genk. Nono gol stagionale (uno ogni 146'), superato lo score del primo anno ma in 39 partite (furono 8 le reti).