Nico? La Fiorentina dice no a Musso. E Palladino potrebbe essere decisivo

Il Corriere Fiorentino si sofferma sui piani dell'Atalanta per Nico Gonzalez. A Bergamo aspettano, lavorano per piazzare Touré, e studiano un’offerta che inizialmente potrebbe prevedere un conguaglio economico più il cartellino di Musso. Un’ipotesi che i viola non prenderebbero di certo in considerazione visto che per sedersi, pur non essendoci veti, si parte da una valutazione vicina ai 40 milioni.