Nico, il peggio è passato: dal mercato alla cena chiarificatrice

Il Corriere Fiorentino si sofferma su quello che è successo tra la Fiorentina e Nico Gonzalez in questi mesi. L'argentino ha sfiorato la rottura totale con il club viola, ma adesso serve ripartire per il bene di tutti. Dopo la brutta parentese del Mondiale, l'attaccante dovrà concentrarsi sul lavoro con lo scopo di recuperare la forma fisica migliore per aiutare Italiano e la squadra. L'ipotesi cessione è ormai accantonata, anche perchè per l'acquisto più costo della storia della Fiorentina, servirebbe un'offerta davvero importante. Da quella cena con il dg Barone, i rapporti sono tornati sereni e la Fiorentina è tornata al primo posto negli interessi del giocatore. Insomma, l'attenzione è tutta sul futuro in viola, con la speranza che non ci siano più ostacoli.