Nico Gonzalez, quanti dubbi: con l’Argentina non gioca, ma a Bergamo?

Nico Gonzalez tornerà giovedì e con l'Argentina non dovrebbe giocare. A Bergamo invece, rimangono molti dubbi sulla sua presenza

La Nazione riporta in vari dubbi intorno a Nico Gonzalez. L'argentina tornerà a Firenze giovedì sera e molto probabilmente non giocherà nell'amichevole contro la Giamaica. Nonostante ciò, rimangono vari dubbi sulla sua condizione. Il problema al tallone smembra superato, ma la sua presenza Bergamo sembra davvero in forte dubbio.