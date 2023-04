Nico Gonzalez vince il premio dell’altruismo. Ikonè evanescente

La Nazione si sofferma sui migliori e sui peggiori di Fiorentina-Atalanta. Nico Gonzalez si conferma ancora in ottima forma. Trasloca in varie posizioni, corre e crea pericoli continui. Lascia il rigore a Cabral, vincendo il premio per l'altruismo e si guadagna la punizione da cui è scaturito il palo di Biraghi. Ikonè invece, è evanescente. Soffre lo scontro con Zappacosta e non si rende mai pericoloso. Sembra poco lucido, incapace di fare la scelta giusta. Al 45' viene sostituito.