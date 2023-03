Nico Gonzalez, un suo gol significa vittoria: la Fiorentina sorride

Il Tirreno si sofferma su Nico Gonzalez. L'argentino ha aperto le danze su rigore contro il Milan, dimostrandosi implacabile dagli 11 metri. Infatti, quando chiamato in causa, l'esterno viola non sbaglia mai. Prima del milanista Mike Maignan ha trafitto Rui Patricio lo scorso 9 maggio (Fiorentina-Roma 2-0), sette giorni dopo il portiere della Sampdoria Nicola Ravaglia (un gol che in quella circostanza non servì a evitare il ko dei viola per 4-1) , quindi il 21 maggio 2022 il bianconero Carlo Pinsoglio (Fiorentina-Juventus 2-0). Nella stagione Gonzalez ha superato dal dischetto Craig Gordon (Fiorentina-Hearts 5-1), Andrea Consigli Fiorentina-Sassuolo terminata 2-1: penalty decisivo al 91'. Inoltre, ogni volta che segna la Fiorentina non perde.