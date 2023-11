Nico Gonzalez torna a destra. E Italiano pronto a lanciare Sottil?

L’idea di base è che Nico Gonzalez possa tornare a giocare sulla destra. L’esperimento dell’Olimpico, per coinvolgere anche Ikoné nell’undici titolare, non ha dato i frutti sperati. Un po’ perché il francese non è sembrato brillante come a Napoli, un po’ perché l’argentino è parso meno incisivo allargato sulla corsia mancina. E la Fiorentina oggi non può permettersi il suo numero 10 non nella condizione ideale per tirare. Da qui la possibilità che sulla sinistra possa spalancarsi un’opportunità importante per gli altri. Il primo a candidarsi è Josip Brekalo (nella foto). E nelle valutazioni della vigilia potrebbe essere proprio lui il prescelto. Anche il croato è in cerca di riscatto. A Napoli il primo gol in maglia viola, poi però una prestazione sottotono contro l’Empoli e le panchine contro Cukaricki e Lazio. Potrebbe essere giunto il momento di una nuova chance dal primo minuto. Per giocare dovrà battere la concorrenza in primis di Riccardo Sottil, uno che farebbe carte false per iniziare dal 1’ contro la Juventus. Ha qualità che piacciono molto a Italiano, uniche nella rosa: strappo nel breve e uno contro uno. Si sta specializzando anche sui piazzati. Ma sono note anche le lacune: migliorare le scelte è la priorità. Comprendere che si possa essere decisivi anche entrando dalla panchina è la logica conseguenza di una crescita attesa e inevitabile. Lo riporta La Nazione.