Nico Gonzalez subito o a gara in corso? Il dilemma di Italiano

Nico titolare? Oppure, come spesso accade in queste occasioni, intanto sarà solo a partita in corso? Comunque, un dilemma “bello” che aiuta la Fiorentina.

Nico Gonzalez titolare o a gara incorso? Ovviamente lo deciderà Italiano di concerto con lo staff medico per escludere anche lo 0,1 per cento di rischio di una ricaduta che sarebbe oltre modo deleteria. Ma la presenza in gruppo dell’attaccante sudamericano a fare quello che fanno gli altri, partitelle e contrasti compresi, significa che questo rischio è già stato neutralizzato, altrimenti non sarebbe così. Basterà per ritrovare Nico titolare? Oppure, come spesso accade in queste occasioni, intanto sarà solo a partita in corso? Comunque, un dilemma “bello” che aiuta la Fiorentina. Lo riporta il Corriere dello Sport.