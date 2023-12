Nico Gonzalez stasera ci sarà, per forza. Così sarà più semplice vincere

La gara di questa sera conta. Anche per questo, per tutto questo, la formazione anti-Ferencvaros si spinge oltre i canoni del turnover che accompagna il ritmo delle tre partite in otto giorni.

Prendiamo Nico Gonzalez. Pezzo pregiato rimasto a guardare (per guai fisici) nelle ultime apparizioni di campionato. Stasera ci sarà. Per forza. E non solo perché per un pacchetto di partite ha riposato, ma perché con Nico sarà più semplice provare a vincere a Budapest e mettere in cassaforte la qualificazione passando dalla porta principale. Dentro Gonzalez, dunque, anche per tenere alto il profilo della personalità viste le assenze del capitano Biraghi (pe squalifica), di Bonaventura e Arthur (guai fisici). Lo riporta la Nazione.