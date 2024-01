Nico Gonzalez scalpita: ecco quando deciderà Italiano sul talento viola

La Gazzetta dello Sport scrive oggi di Nico Gonzalez, esterno offensivo dei viola pronto a tornare in campo contro l'Inter. Il suo ritorno è una garanzia di qualità, è sinonimo di rinascita, e l'argentino si è messo a disposizione prima del previsto, oltre ad allenarsi bene, e vuole aiutare una formazione che adesso appare in difficoltà. Quarta in classifica, ma paradossalmente con certezze minori rispetto all’inizio della stagione. Nico ora scalpita per rientrare e toccherà a Vincenzo Italiano sciogliere il dilemma per gestirlo al meglio. Lo farà in extremis ed è la decisione più importante che dovrà prendere l’allenatore in vista della partita di domani sera. Da lunedì scorso Nico lavora in gruppo, ha disputato le partitelle e ha dato risposte più che positive, ma è out dal 14 dicembre quando la trasferta contro il Ferencvaros lo ha costretto allo stop per una lesione di secondo grado ai flessori della coscia destra. Un tempo lunghissimo per i viola, senza il calciatore di maggior talento. Basti pensare che è assente da 45 giorni, per un totale di sette partite, e nei tabellini è ancora il miglior marcatore della Fiorentina con 9 gol stagionali. Il ritorno di Nico, tra l'altro sarà importante anche su un aspetto: i calci di rigore. Perché se Nzola è riuscito a «mascherare» l’assenza di Nico segnando dal dischetto con l’Udinese, Bonaventura ha fallito in trasferta con il Sassuolo il penalty del potenziale pareggio e Ikone ha fatto lo stesso a Riad contro il Napoli in Supercoppa. Due errori che ancora pesano e per i quali è finito nel mirino il concetto di «tira chi se la sente», spiegato da Vincenzo Italiano. Con Gonzalez, rigorista fin qui infallibile, secondo il quotidiano la Fiorentina avrebbe evitato anche questo effetto collaterale.