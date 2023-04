Nico Gonzalez rende i sogni realtà. Ma Cabral sottolinea un concetto importante

Il Corriere Fiorentino analizza la vittoria della Fiorentina, soffermandosi sui singoli. Contro il Lech Poznan molti hanno stupito o confermato di essere le armi in più di questa squadra. Tra cui Nico Gonzalez che ieri, in formato "mondiale", ha dimostrato tutte le sue capacità e di poter trasformare i sogni in realtà. La nota stonata della serata splendida della Fiorentina rimane quella dormita generale sul gol dei polacchi, con un monito lanciato da Cabral nel momento in cui sbaglia clamorosamente l'occasione del 2 a 0: ammazzare le partite quando si può. Un concetto che ogni tanto sfugge.