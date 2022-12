Nico Gonzalez, orgoglio e confronto: la strada per la rinascita

Si riparte

Adesso Nico Gonzalez c'è, ed ha in testa solo la Fiorentina. Non sono stati mesi semplici per un giocatore che si è visto davanti la distruzione del sogno Mondiale. Un giocatore che convive da tempo con un fastidioso problema fisico e che, in questi mesi, è stato ricoperto di critiche anche dai suoi tifosi. Italiano e la Fiorentina hanno bisogno di lui e adesso bisogna ripartire senza più fermarsi. Insieme.