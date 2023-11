Nico Gonzalez-Martinez Quarta: problema Albiceleste. Ecco quando tornano

Il Corriere Fiorentino scrive oggi di due viola impegnati con la maglia della propria nazionale oltreoceano: Nico Gonzalez e Martinez Quarta. La sosta, infatti, offre a Vincenzo Italiano un beneficio per quanto riguarda il recupero degli infortunati (vedere Kayode e Beltran su tutti), ma crea in aggiunta altri problemi, come quello del tardivo rientro dagli impegni dei due argentini, i quali andranno in scena non solo in gare toste e combattute, ma anche in viaggi lunghi e col fuso orario di mezzo. Tutto ciò contando che la Fiorentina giocherà l'anticipo contro il Milan sabato 25 novembre. Il calendario, nel frattempo, ha messo l’Argentina davanti a un doppio derby. Il primo, contro l’Uruguay, si è giocato nella notte tra giovedì e venerdì e per l’Albiceleste non è andata benissimo visto che è stata sconfitta in casa 0-2. Una gara nella quale Nico (impiegato sulla sinistra) è partito titolare, salvo poi essere sostituito dopo 53’ da Di Maria. Match tosto, pieno di contrasti, e tirato dal primo all’ultimo minuto. Quarta invece, è finito in tribuna. La prossima partita dell'albiceleste sarà, invece, a Rio de Janeiro, dove nella notte tra martedì e mercoledì andrà in scena il superclasico col Brasile. E se adesso è difficile capire se Nico giocherà o no, di certo c’è che sia lui che il centrale ex River non saranno a Firenze prima di giovedì. Una scocciatura, visto che al massimo potranno presentarsi al Viola Park nel pomeriggio per una leggera seduta di scarico, prima della rifinitura di venerdì. La domanda allora è: ce la faranno a giocare contro il Milan? Per Quarta, visto che Ranieri è squalificato, non esistono alternative: deve giocare. E Nico? La risposta arriverà soltanto sabato mattina. Italiano parlerà col giocatore, e insieme prenderanno la decisione migliore. Potrebbe dargli la disponibilità a partire dall’inizio o, come successo per la gara col Napoli, chiedergli di entrare a gara in corso. Di certo c’è che sia Nico che Quarta arriveranno a uno scontro delicato come quello con i rossoneri senza aver potuto preparare la sfida e, soprattutto, lo faranno con un bel carico di stanchezza sulle spalle.