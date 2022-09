Nico Gonzalez, mai più senza: con lui la Fiorentina vola

Come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, l'argentino sembra sempre più fondamentale per questa Fiorentina. Da inizio stagione ha giocato 42 minuti in campionato (tre spezzoni) e 104 nei playoff di Conference con il Twente. Insomma, nemmeno due gare intere. Ma l'esterno ha già trovato due gol, sempre decisivi. Gonzalez ha segnato 2 gol in soli in soli 146 minuti totali, superando altamente i suoi colleghi di reparto, i vari Jovic, Cabral, Ikonè e compagnia. Insomma, con la speranza di non vedere mai più una Fiorentina senza l'argentino, Italiano è pronto a ripartire dai piedi di "Speedy Gonzalez".