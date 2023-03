Nico Gonzalez, l’insostituibile di Italiano: l’argentino è rinato

Il Corriere Fiorentino si sofferma su Nico Gonzalez. L'argentino, da quando è tornato titolare dopo il lungo infortunio, è diventato imprescindibile dall'idea di gioco di Italiano. Infatti, Nico Gonzalez dal match del 29 gennaio contro la Lazio è sempre stato schierato dall'inizio. L'esterno viola si deve riprendere quello che ha perso in questi mesi di assenza e riposarsi non sembra più necessario. Lui stesso non vuole smettere di giocare, anzi. Sembra ormai aver preso il via senza sosta per trascinare la Fiorentina verso grandi traguardi.