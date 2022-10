Nico Gonzalez, la pazienza sta finendo: i fischi e l’ossessione Mondiale

Il Corriere Fiorentino si sofferma sul caso Nico Gonzalez . L'argentino ha giocato solo 7' nel match contro l' Inter poi, come Jovic a Lecce , ha lasciato il campo per un fastidio alla coscia sinistra.

Così no

Nico non è mai stato a disposizione per questa Fiorentina. Prima una lunga tallonite l'ha tenuto fuori per mesi, poi quest'ultimo problema. Adesso sarà valutato nei prossimi giorni, ma l'ombra del Mondiale ha condizionato e condizionerà il suo rientro in campo. I primi fischi sono arrivati, la pazienza sta finendo. E Nico Gonzalez sembra di avere ambizioni Mondiali, più che viola.