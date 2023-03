Nico Gonzalez in dubbio per l’Inter: Italiano studia la carta Sottil

Il dubbio più grande riguarda Nico Gonzalez. Come spesso accade in questi casi sarà l’ultimo a rientrare. L’impegno di questa notte contro Curacao a Santiago del Estero prevede un ritorno piuttosto lungo. Probabile che Nico possa essere in campo ad allenarsi soltanto alla vigilia di Inter-Fiorentina e questo mette in forte dubbio la sua titolarità a San Siro. Fra le carte a disposizione nel mazzo di Italiano occhio a Riccardo Sottil, rimasto ad allenarsi durante la sosta e sempre più vicino ad un ritorno in campo anche dal primo minuto. Lo sottolinea La Nazione.