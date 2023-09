Nico Gonzalez e il rifiuto di Rocco Commisso: la nuova vita dell’argentino

Contro il Rapid Vienna ieri sera Gonzalez ha dato seguito a quanto aveva già fatto la scorsa stagione in Conference League perché era stato proprio lui l’uomo in grado di ribaltare pronostico e risultato contro il Basilea nella semifinale della passata edizione della competizione internazionale, trascinando la formazione di Italiano alla finale di Praga. Ora un nuovo percorso in cui lui può essere il leader assoluto, anche perché Rocco Commisso ha sempre respinto ogni proposta di mercato per l’argentino fra cui i recenti 45 milioni che il Brentford era disposto a spendere. Per Nico è arrivata già un’altra soddisfazione perché è appena stato convocato per gli impegni con la sua nazionale. Un altro modo per essere nuovamente protagonista. Lo riporta il Corriere dello Sport.