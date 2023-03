Nico Gonzalez e il dischetto. Un amore che fa felice la Fiorentina

Il Corriere Dello Sport si sofferma sulla vena realizzativa di Nico Gonzalez dal dischetto. L'argentino infatti da quando è a Firenze ha segnato 5 volte su 5 dagli 11 metri in Serie A, aggiungendoci quello contro gli Hearts in Conference. Mentalità da leader dell'argentino, e freddezza. Nico non segnava dalla gara contro la Lazio. E in casa l'ultima gioia era il rigore finale contro il Sassuolo. Inoltre c'è il suo traguardo personale. Gonzalez l'anno scorso ha segnato 8 volte, mentre quest'anno è già a 7. Con tante partite da giocare l'ex Stoccarda punta la doppia cifra.