Nico Gonzalez e Bonaventura: perchè cambiare il ruolo degli unici che segnano?

Il Corriere Fiorentino prova ad immaginarsi cosa farà Italiano per cambiare l'attacco della Fiorentina. Da parte sua l’allenatore cercherà (come sempre) di metterli nelle migliori condizioni possibili senza però snaturare la squadra. Nessun cambio modulo insomma e (almeno dall’inizio) nessun tentativo di coesistenza tra i due. Sarebbe curioso, del resto, sacrificare o cambiare ruolo agli unici due che segnano con regolarità (Nico e Bonaventura) per mettere insieme due che non stanno facendo (quasi) nulla per meritarsi fiducia. Certo, se poi a gennaio arrivasse un attaccante esterno capace di trovare la porta con continuità, allora tutto sarebbe più semplice. Nel frattempo però, sono loro a doversi svegliare. Perché la pazienza di Italiano ha un limite e Beltran e Nzola, quel limite, rischiano di superarlo.