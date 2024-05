Nico Gonzalez e Belotti sotto osservazione. Come sta Bonaventura?

Giornata di allenamenti in casa Fiorentina. È atteso per oggi il ritorno in campo al Viola Park dopo le quarantotto ore di riposo concesse dal tecnico Vincenzo Italiano per rifiatare dopo la partita pareggiata contro il Napoli. Da tenere sott’occhio in maniera particolare lo stato fisico di Giacomo Bonaventura, che venerdì sera ha avuto a disposizione oltre novanta minuti per provare a migliorare la propria condizione ultimamente precaria. In esame pure la situazione di Nicolas Gonzalez e Andrea Belotti, per motivi opposti: il primo è reduce da un impiego più che abbondante - dalla sfida di ritorno di Conference League contro il Bruges ha giocato sempre per novanta minuti - mentre il Gallo si è arreso alla lombalgia col Monza ed è stato tagliato fuori dai titolari contro il Napoli perché non ancora al meglio. Lo riporta il Corriere dello Sport.