Nico Gonzalez alla ricerca di una gioia: lui sì che può fare male alla Juve

In una partita speciale come quella in casa della Juventus, serve qualcosa di straordinario da chi ha più talento. E Nico Gonzalez è in prima fila. Ieri ha compiuto 26 anni e ha già pensato a che cosa regalarsi: un gol allo Stadium per far felice se stesso e tutti i tifosi della Fiorentina. Anche perché il 2024 di gioie ne ha concesse davvero poche: per lui una sola rete contro il Frosinone e due rigori sbagliati con Inter e Lazio. In più, se stasera facesse centro, batterebbe il suo record personale in Serie A: ora è quota 7 come nel 2021-22. Contro l’Atalanta mercoledì scorso in Coppa Italia è tornato su alti livelli e soltanto Carnesecchi gli ha negato la gioia del gol e adesso Vincenzo Italiano si aspetta che sia protagonista, dall’inizio o a gara in corso. «Dobbiamo cercare di far bene in campionato - ha detto l’allenatore - e ci sarà bisogno di tutti, anche grazie alle sostituzioni». Solo alla fine scioglierà i molti ballottaggi in tutti i reparti. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.