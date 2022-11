Nico-Fiorentina, torna il sereno: cessione? Adesso no, ma in estate…

La Nazione si sofferma sulle parole di ieri del dg viola Joe Barone su Nico Gonzalez : " Tutta la società è accanto a Nico, soprattutto a livello mentale perché è un periodo difficile per lui". Dichiarazioni che sanciscono la pace ufficiale tra il club e il giocatore, ma l'opzione cessione non è scongiurata del tutto.

In estate...

Infatti, Nico Gonzalez dovrà concentrarsi sulla sua forma fisica. Recuperare al meglio dall'infortunio, per tornare in campo alla ripresa del campionato. L'argentino quindi, sarà una carta importante per il finale di stagione della Fiorentina. Cessione? Per ora non è una priorità, anche perchè non ci sono state offerte concrete. Tutto però, potrebbe essere rimandato a quest'estate.