Nico-Fiorentina, la soluzione è una sola: serve diplomazia

La Nazione si sofferma sul futuro dell'argentino. Visto la sua assenza dal Mondiale, una cessione adesso sembra davvero improbabile. Pagato 27 milioni, avere una minusvalenza sarebbe inaccettabile per la Fiorentina. Ecco quindi che l'unica soluzione vera e propria sembrerebbe un confronto diplomatico, per ritrovare un giocatore in grado di decidere le partite. Visto lo scenario attuale, non sembra esserci altra strada. La Fiorentina deve recuperare Nico Gonzalez.