Nico fa infuriare Messi: cosa è successo nell’Argentina?

Continua la preparazione alla Copa America per l'Argentina di Scaloni, Campione del Mondo. Durante la scorsa notte, l'albiceleste ha battuto per 1-0 l'Ecuador; in rete l'ex Juventus, Di Maria. In una serata positiva per gli argentini, la scena in negativo sembra essersela presa proprio Nico Gonzalez. Subentrato nella ripresa, insieme a Messi, è subito lanciato in profondità verso la porta. A tu per tu con il portiere l'esterno viola, tenta il pallonetto ignorando completamente il solo Messi in area di rigore pronto a spingere la palla in rete. Il 7 volte Pallone d'oro, non ha mancato nell'evidenziare il suo disappunto e sui social si è creata una 'critica' nei confronti proprio del 10 viola. La chiamata di Nico, ha portato all'esclusione di un giocatore come Paulo Dyblala dalla lista dei convocati di Scaloni. Il 10 viola, gioca e giocherà sempre con questo grande macigno sulle spalle. Lo riporta La Nazione.