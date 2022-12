Nico e Martinez Quarta, la spinta argentina per far ripartire la Fiorentina

Il Corriere Dello Sport fa il punto sulla situazione dei 2 argentini viola Nico e Martinez Quarta. I 2 erano presenti alla finale in Qatar, per supportare la loro nazionale. Nico Gonzalez ha partecipato alla festa collettiva, per quanto riguarda il chino, invece ha celebrato il trionfo solo dalla tribuna. L'ex Stoccarda, come fatto vedere sui social ha pure ricevuto la medaglia di campione del mondo. Il quotidiano si sofferma sullo stato d'animo dei 2 ragazzi.

Martinez Quarta ha voglia di riscatto. Lui ha fatto parte della vittoria in Copa America nel 2021, ma era nell'aria la sua esclusione dal Qatar. Nonostante questo Quarta ha dimostrato una grande voglia di rivalsa. Ha disputato fin qui la sua miglior stagione in maglia Fiorentina. Per Nico Gonzalez la situazione è diversa. Lui era nel gruppo di Scaloni, ma i soliti guai fisici non gli hanno permesso di essere in Qatar con la "scaloneta". Va recuperato di testa perchè la ferita è ancora aperta. La burrasca con la Fiorentina è alle spalle. I ritorno in campo è previsto per metà gennaio, alla viola serve il vero Nico per decollare