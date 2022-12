Nico e la fine della “Gonzaleide”: l’argentino punta il Monza e il riscatto

La Nazione si sofferma sulla situazione, in casa Fiorentina , che riguarda Nico Gonzalez . L'argentino è uno dei temi più caldi in casa viola e con la ripartenza del campionato, Italiano e tifosi si aspettano delle riposte.

Tocca te Nico

No, adesso non c'è più tempo.Nico Gonzalez, dopo le tante parole fatte su di lui e sul suo futuro, torna ad allenarsi con la Fiorentina e punta il rientro in campo. Un rapporto complicato con la società, poi la cena con Barone. I vari viaggi per la pausa e la finale del Mondiale, adesso il campo. Il 4 gennaio c'è il Monza e vederlo titolare sarà davvero complicato. La Fiorentina avrà 5 impegni importanti a gennaio e l'argentino avrà sicuramente modo di dimostrare che, l'inizio di stagione, è stato solo un'incidente di percorso. Venerdì, nell'amichevole con la Primavera, potremmo già rivedere in campo l'argentino.