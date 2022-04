Nico, c’è qualche chance di vederlo titolare. Tridente con Ikoné dal 1′?

Secondo La Nazione, Nico Gonzalez ha chance di partire titolare contro l'Empoli. Il suo ritorno a Firenze anticipato di 24 ore rispetto al "solito"

Unico quotidiano in edicola stamani con il dubbio in attacco,La Nazione parla del ballottaggio sulla sinistra tra Nico Gonzalez e Sottil. Secondo il quotidiano l'argentino è favorito sul prodotto del vivaio viola, visto che rispetto alle altre soste ha avuto 24 ore in più per lavorare con i compagni dopo il ritorno dal Sudamerica. Se fosse così, sarebbe la prima volta che Vincenzo Italiano schiererebbe un tridente con Ikoné da una parte e Nico dall'altra: a leccarsi i baffi potrebbe essere Arthur Cabral, sicuro del posto al centro: di sicuro - si legge - durante la pausa Vincenzo Italiano ha provato nuove soluzioni offensive.